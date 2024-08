Convenção do Partido Progressista em Cambé Confirma Pré-Candidatura de Luiz Carlos “Vermelho”

0:00

A convenção do Partido Progressista (PP) ocorreu na manhã de domingo, na Câmara de Vereadores de Cambé, confirmando Luiz Carlos, conhecido como “Vermelho da Rádio,” como pré-candidato do partido para as eleições municipais de 2024. O evento contou com a presença de membros do partido e do Portal Cambé, que cobriu a convenção com imagens feitas por Natan Gustavo e Miguel Artur.

Durante a convenção, Luiz Carlos “Vermelho” abordou rumores que circularam recentemente, afirmando que não seria candidato ou que teria falecido em um acidente. Ele desmentiu categoricamente essas alegações, ressaltando a intenção de seguir com sua candidatura. “Graças a Deus, estou vivíssimo da Silva”, declarou Vermelho, atribuindo os boatos à concorrência política. Ele lembrou ainda de boatos semelhantes durante sua pré-campanha para deputado estadual em 2022, quando alcançou a posição de terceiro suplente no partido com quase dez mil votos.

Vermelho destacou o apoio de figuras políticas de destaque, como o deputado federal Marco Brasil, o líder estadual Ricardo Barros, e o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas. Além disso, mencionou a presidente estadual do partido, Maria Vitória, como parte do apoio recebido em sua campanha.

A definição do candidato a vice-prefeito ainda não foi decidida, conforme explicado por Vermelho durante o evento. Ele afirmou que a escolha do vice ocorrerá após discussões com a executiva do partido, e o anúncio deve ser feito até o prazo máximo de registro, no dia 15 de agosto.

O Portal Cambé continuará acompanhando de perto as movimentações políticas para as eleições de 2024 na cidade, mantendo o público informado sobre as novidades.