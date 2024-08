Convenção do PDT Homologa Candidatura de Alcides Alexandrino à Prefeitura de Cambé

0:00

Na noite de sexta-feira, ocorreu a convenção do Partido Democrático Trabalhista (PDT) na Casa da Amizade, localizada na Rua Chile, em Cambé. O evento oficializou a candidatura de Alcides Alexandrino à prefeitura de Cambé para as eleições de 2024. O Portal Cambé marcou presença no evento, com a cobertura de imagens feitas por Miguel Artur e entrevistas realizadas por Natan Gustavo.

Durante a convenção, Alcides Alexandrino destacou a importância do evento como uma verdadeira festa da democracia, ressaltando seu compromisso com a economia de recursos públicos. “Estamos aqui na Casa da Amizade, já colocando em prática o que pretendemos fazer na nossa administração: economizar o dinheiro público. Diferente de outros partidos, que utilizaram prédios públicos para suas convenções, optamos por um local privado, aberto a toda a comunidade de Cambé,” afirmou Alexandrino.

Além disso, o pré-candidato enfatizou a escolha do seu vice, Irineu Defende, empresário da região do Jardim Novo Bandeirantes e ex-vereador por três mandatos. Embora não tenha anunciado oficialmente o nome do vice durante a convenção, fontes confirmaram sua indicação para compor a chapa majoritária.

A convenção do PDT reuniu membros do partido, simpatizantes e a comunidade em geral, consolidando a candidatura de Alcides Alexandrino como uma alternativa para a administração de Cambé, destacando-se pela promessa de gestão transparente e focada na eficiência dos gastos públicos.

