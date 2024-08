Convenção do PSD em Cambé Homologa Candidatura de Conrado Scheller à Reeleição

0:00

Na noite de quinta-feira, o Harmonia Tênis Clube, em Cambé, foi o cenário da convenção do Partido Social Democrático (PSD), que oficializou a candidatura de Conrado Scheller à reeleição como prefeito. O evento reuniu autoridades políticas, lideranças religiosas e representantes da comunidade, marcando um importante momento para a campanha de Scheller.

Entre as autoridades presentes, destacaram-se Tiago Amaral, deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Londrina, Cobra Repórter, deputado estadual, João Pavinato, ex-prefeito de Cambé, e Alex Canziani, secretário estadual da Inovação. Amaral, ao falar com o Portal Cambé, destacou a importância da união entre Cambé e Londrina como parte de um projeto mais amplo para o desenvolvimento do norte do Paraná. “Cambé é uma cidade pujante e vital para o nosso projeto de unir as principais cidades da região”, afirmou.

Conrado Scheller ressaltou a relevância da convenção como uma celebração da democracia e da unidade em torno de seu governo. “Estamos aqui para mostrar que Cambé está unida e em paz, pronta para continuar crescendo”, disse Scheller. Ele destacou que sua administração foi marcada por um governo de paz e união, atraindo o apoio de oito partidos, que optaram por não lançar candidatos próprios, mas sim apoiar sua reeleição.

A convenção também foi um momento para refletir sobre os desafios enfrentados durante o atual mandato, incluindo dois anos de pandemia. Scheller enfatizou a necessidade de continuidade para concluir projetos iniciados e avançar ainda mais no desenvolvimento da cidade.

O evento demonstrou a força política do prefeito e a confiança depositada por diversos segmentos da sociedade em sua liderança. Com uma grande frente de apoio, Conrado Scheller inicia sua campanha à reeleição com uma base sólida e promissora.