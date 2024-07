Convenção Partidária Define Candidato a Prefeito de Cambé para as Eleições de 2024

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

No ano de 2024, marcado pelas eleições municipais, a cidade de Cambé presenciou a convenção partidária da Federação de partidos composta pelo PC do B, PT e PV. O evento foi realizado na Câmara de Vereadores de Cambé e teve como objetivo principal a definição do candidato a prefeito.

Durante a convenção, Jorge Teodoro foi escolhido como o candidato da Federação. Em entrevista ao Portal Cambé, Teodoro expressou sua satisfação com o evento e destacou a importância do projeto popular que a Federação propõe. “Estamos muito felizes com esse evento, voltado a um projeto popular onde ouvimos todos os bairros da cidade e entendemos as necessidades de cada um”, afirmou Teodoro.

Teodoro também ressaltou a independência do grupo, mencionando que a Federação não possui amarrações ou compromissos com terceiros, o que permite um plano de governo focado exclusivamente na população. A partir do dia 15 de agosto, que é o prazo regulamentar para o início das campanhas, Teodoro e sua equipe estarão nas ruas, ouvindo a população e apresentando suas propostas de governo.

Além da candidatura de Jorge Teodoro, a convenção também apresentou Maria José como candidata a vice-prefeita. Maria José é assistente social, psicóloga e uma figura conhecida na região do Jardim Ana Rosa. Segundo Teodoro, a escolha de Maria José foi influenciada por sua compreensão das necessidades das mulheres cambeenses e do povo da região.

A chapa de vereadores da Federação é composta por onze candidatos, representando os três partidos. A equipe é descrita como homogênea, com uma combinação de novos candidatos e outros mais experientes, prontos para disputar as eleições deste ano.

Essa convenção partidária reforça a união dos partidos PC do B, PT e PV em torno de um projeto comum, visando atender às demandas da população de Cambé.