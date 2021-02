Cooperativa abre 40 Oportunidade de Emprego para Auxiliar de Produção em Cambé

A Cooperativa Agroindustrial Lar abriu a seleção para o preenchimento de 40 vagas para Auxiliar de Produção. As entrevistas serão realizadas a partir das 8h30 na quinta-feira (25) no Sine Cambé. Para se candidatar a vaga é preciso ter o ensino fundamental completo. Não é necessária experiência.

A Secretaria de Trabalho de Cambé está tomando providências para garantir a segurança dos candidatos e dos atendentes diante da pandemia do coronavírus: o atendimento será limitado em 15 candidatos por hora e a ordem será por chegada; haverá medição de temperatura na entrada e o local será higienizado após a saída de cada turma.

O uso de máscaras é obrigatório dentro do Sine e também na fila do lado de fora, assim como o distanciamento de no mínimo 1,5 metros.

O Sine Cambé fica na Avenida Inglaterra, 774 no Centro de Cambé. O interessados nas vagas devem comparecer portando os documentos pessoais.