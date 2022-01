Cooperativa agroindustrial faz processo seletivo para moradores do jardim Santo Amaro

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Secretaria Municipal do Trabalho e Profissionalização de Cambé promove, nesta quinta-feira (20), um mutirão de contratação no Centro da Juventude, situado na avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 953, no Jardim Castelo Branco. Através do processo seletivo, serão admitidos funcionários para o setor de produção da unidade de Rolândia da Cooperativa Agroindustrial Lar.

As oportunidades são voltadas aos moradores do jardim Santo Amaro e proximidades, já que o ônibus da empresa passa por esta área. As entrevistas pela manhã ocorrerão das 8h30 às 11h30. Durante a tarde, elas serão realizadas das 13h às 16h.

Os candidatos devem comparecer munidos de RG, CPF e carteira de trabalho. É recomendável, inclusive, entregar um currículo para a análise das competências profissionais. O carro-chefe da Lar Cooperativa Agroindustrial é a produção de suínos, avinos, ovos comerciais, leite, além de insumos agrícolas.