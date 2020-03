Amenizar a poluição visual em toda a cidade e principalmente eliminar possíveis riscos de acidentes causados por fios e cabos instalados nos postes de distribuição de energia elétrica, telecomunicações e outros serviços que se encontram inativos, a Prefeitura de Cambé firmou uma parceria com a Copel para fazer a retirada destes materiais. Por enquanto esse serviço está sendo feito apenas nas ligações entre postes e residências. Os trabalhos serão executados um dia por semana e foram iniciados pela região central, mais especificamente na Avenida Inglaterra.

Somente em um trecho dessa via, foram retirados nesta segunda-feira (2), cerca de 300 quilos de cabos e fios que não estavam mais sendo utilizados.A proposta também é obrigar as concessionárias para que façam o alinhamento de todas as instalações e as devidas manutenções para que o compartilhamento dos postes se mantenha regular às normas técnicas, bem como, nos casos de ocorrências de fatores externos que venham modificar ou causar danos de qualquer natureza aos serviços de outra empresa.Todas essas e demais questões referentes ao tema estão regulamentadas e um projeto de Lei foi elaborado em 2019 e será enviado a Câmara, para aprovação. Para esclarecer dúvidas, uma reunião entre representantes da Prefeitura, Copel, Ministério Público e empresas, será marcada para os próximos dias.