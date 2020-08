A Copel assinou um termo de cooperação com o instituto de ciência e tecnologia CIBiogás para o desenvolvimento de estratégias de atuação e modelos de negócios utilizando como fonte o gás gerado por resíduos da agroindústria e outras atividades. A parceria faz parte do Projeto GEF Biogás Brasil, implementado pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido) com o objetivo de reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e a dependência de combustíveis fósseis, e terá validade por três anos.

A inserção do Paraná neste movimento internacional que reúne 183 países (o Global Environment Facility – GEF) fortalece o protagonismo do Estado nas ações de exploração do biogás como fonte de energia.

De acordo com o superintendente de Gás, Biomassa e Inovação da Copel, Carlos Diego do Valle Pedroso, a diversidade de plantas já instaladas e o trabalho do CIBiogás, que tem a Copel como associada fundadora e mantenedora, são fatores que impulsionam o desenvolvimento de novos projetos para a geração de eletricidade, com um horizonte de grande potencial a ser explorado.

Ele explica que os ganhos esperados aliam cuidado com o meio ambiente e benefício econômico para a cadeia produtiva. “Além de contribuir diretamente para o meio ambiente, reduzindo os gases do efeito estufa, os projetos incentivados por esta rede de parcerias ajudarão a fomentar uma indústria nacional, em uma área que hoje tem muitos equipamentos importados”, diz.

BIOGÁS – O biogás é produzido pela digestão anaeróbia (sem a presença de ar) de uma biomassa, que pode ter origem bastante variada: cana-de-açúcar, resto de alimentos, esterco, entre outros. Para o uso em motores geradores de eletricidade, na maioria das vezes é necessária apenas a retirada do gás sulfídrico, para prevenir a corrosão dos equipamentos. Existe ainda a possibilidade de filtragem de outros elementos, a fim de obter o gás biometano, com no mínimo 90% de metano, se tornando como gás natural e podendo ser utilizado como combustível.

EM OPERAÇÃO – Uma das plantas inovadoras já em operação no Paraná é resultado do trabalho conjunto entre Copel e CIBiogás oriundo de projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Aneel.

A primeira usina do Brasil a produzir energia com biogás oriundo do tratamento dos dejetos de suínos acaba de completar um ano de operação, em Entre Rios do Oeste. Com capacidade de 480 KW, a usina reúne 18 produtores rurais parceiros e tem potencial para transformar 215 toneladas de resíduos por dia em energia limpa. O investimento da Copel, financiadora do projeto, foi de R$ 17 milhões.

A Copel incentiva ainda projetos de Pesquisa e Desenvolvimento para a geração de energia a partir do biogás, e possui uma equipe dedicada à prospecção e desenvolvimento de negócios tendo como base esta fonte. A empresa tem duas chamadas públicas abertas a fim de formar novas parcerias. Uma delas tem foco na possibilidade de aquisição de empreendimentos consolidados ou já implantados, enquanto a outra visa à formação de parcerias para o desenvolvimento de projetos em conjunto entre agroindústria, desenvolvedores e projetistas.