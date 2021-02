Copel incentiva troca de 23 mil eletrodomésticos antigos

Quem possui equipamentos elétricos que estão pesando na conta de luz agora tem a oportunidade de substituí-los por aparelhos novos, pagando menos por isso e ainda garantindo economia mensal nas faturas de energia. A Copel lança nesta quarta-feira (10) o projeto “Trocou, Economizou”, em parceria com a rede varejista Colombo – que venceu a licitação promovida pelo Programa de Eficiência Energética (PEE). A primeira etapa começa com a possibilidade de troca para dois modelos de geladeiras de duas portas, a preços em média 45% menores. O desconto é um bônus custeado pela Copel, sob a condição de entrega do equipamento antigo, a fim de retirar de circulação eletrodomésticos ineficientes no consumo de energia elétrica.

O projeto prevê ainda outras etapas, com a concessão de bônus na compra de geladeiras de uma e duas portas, congeladores e aparelhos de ar-condicionado, somando um total de 23 mil eletrodomésticos e 25 mil kits de lâmpadas para venda avulsa. Além disso, toda compra de eletrodoméstico deve ser acompanhada pela entrega de sete lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que serão trocadas por lâmpadas de led, mais eficientes e econômicas. Todo material recolhido será destinado ao descarte ambientalmente correto, em um processo de logística reversa que permite o aproveitamento dos resíduos.

De acordo com o presidente da Companhia, Daniel Slaviero, o projeto foca nos equipamentos de maior impacto potencial de economia. “Além do desconto no ato da compra do aparelho novo, o consumidor terá uma redução importante na sua conta de luz, já que os eletrodomésticos ligados à refrigeração são responsáveis por uma das maiores parcelas das contas residenciais e comerciais”, explica.

A ação é realizada pelo Programa de Eficiência Energética da empresa, que há 20 anos atua sob regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no combate ao desperdício de energia, através do financiamento para a renovação de equipamentos em prédios públicos, entidades beneficentes, comércio e indústrias, além da promoção de atividades educativas e de conscientização da população.

As lojas Colombo participaram de uma concorrência para execução do projeto, que tem participação aberta aos clientes adimplentes atendidos pela Copel, sejam pessoa física ou jurídica.

As informações detalhadas sobre o projeto “Trocou, Economizou” estão disponíveis na página www.colombo.com.br/copel, e a compra poderá ser feita nas lojas da rede no Paraná, ou pelo televendas 0800 644 4114. É importante observar que o projeto trabalha com estoque limitado de produtos, e as entregas são feitas em até 90 dias após a compra.

Os equipamentos antigos deverão ser entregues no momento da recepção do produto novo adquirido, e cada participante poderá comprar apenas um produto, em até duas categorias disponíveis. O equipamento disponibilizado pelo cliente no ato da troca deve ser semelhante ao que está sendo comprado e ter ao menos cinco anos de uso. No caso do ar-condicionado, serão aceitos apenas equipamentos de janela, para troca pelo modelo split.

Agência Estadual de Notícias