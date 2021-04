Copel lança nova etapa para troca de eletrodomésticos

A Copel lança na próxima segunda-feira (12) mais uma etapa do projeto “Trocou, Economizou”, em parceria com a rede varejista Colombo. A ação oferece bônus acima de 40% na compra de um novo equipamento, desde que o cliente entregue em troca um eletrodoméstico similar antigo. O objetivo é promover a eficiência no consumo da energia, incentivada ainda pela troca de um conjunto de lâmpadas a cada compra feita. Nesta rodada, serão disponibilizados para venda refrigeradores de uma e duas portas, e o ar-condicionado split de 9 mil BTUs.

A venda é realizada nas rede de lojas Colombo em todo o Paraná, mas também de modo remoto, pelo site www.colombo.com.br/copel, e pelo telefone 0800 644 4114. É importante observar que o projeto trabalha com estoque limitado de produtos, e as entregas são realizadas em até 90 dias após a compra. A varejista foi vencedora da licitação realizada pelo Programa de Eficiência Energética da Copel, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

O projeto prevê ainda uma última etapa futura, quando serão concedidos bônus para a compra de freezer, e de mais uma cota de refrigeradores e ar-condicionado. Ao todo, são 23 mil eletrodomésticos e 25 mil kits de lâmpadas para venda avulsa. Além disso, toda compra de eletrodoméstico deve ser acompanhada pela entrega de sete lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que são trocadas por lâmpadas de led, mais eficientes e econômicas. Todo material recolhido é destinado ao descarte ambientalmente correto, em um processo de logística reversa que permite o aproveitamento dos resíduos.

Na primeira etapa, realizada em fevereiro, 7 mil refrigeradores foram comercializados em cerca de uma semana. De acordo com o presidente da Companhia, Daniel Slaviero, o projeto impulsiona o uso consciente da energia: “Estamos estimulando a troca daqueles aparelhos que consomem mais energia. Isso garante economia para o cliente, e contribui com os objetivos do desenvolvimento sustentável”, explica.

A participação é aberta aos clientes adimplentes atendidos pela Copel, sejam pessoa física ou jurídica. Os equipamentos antigos deverão ser entregues no momento da recepção do produto novo adquirido, e cada participante poderá comprar apenas um produto, em até duas categorias disponíveis. O equipamento disponibilizado pelo cliente no ato da troca deve ser semelhante ao que está sendo comprado e ter pelo menos cinco anos de uso. No caso do ar-condicionado, serão aceitos apenas equipamentos de janela, para troca pelo modelo split.

Assessoria de Imprensa Copel