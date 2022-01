Copel lança novo site para facilitar a vida do cliente

A Copel também colocou no ar, mas ainda em fase experimental, o novo aplicativo nas lojas Apple e Google Play. A nova versão do aplicativo da Copel é mais amigável e com design alinhado com o que há de mais moderno no mercado.

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Copel colocou no ar um novo site para facilitar a vida dos seus 4,9 milhões de clientes. Ao acessar www.copel.com, o cliente poderá navegar pelos principais serviços oferecidos pela companhia com maior agilidade e de forma simplificada. A navegação é intuitiva, com linguagem mais acessível e priorização dos serviços mais buscados.

A página é hoje um dos principais canais de relacionamento da empresa com seu universo de clientes – apenas em dezembro de 2021, ela foi acessada por mais de 800 mil usuários, dos quais 35% buscaram por atendimento online para serviços de energia, principalmente a emissão de segunda via e adesão à fatura digital. Estes e outros pedidos comuns, como ligação nova e troca de titularidade, podem ser acessado sem a necessidade de login e senha.

O desenvolvimento da nova versão levou seis meses, a partir de uma ampla pesquisa que verificou as melhores práticas entre grandes empresas brasileiras e mesmo internacionais. O objetivo, então, foi reduzir os passos necessários para que o consumidor chegasse à realização de cada um dos serviços mais procurados, simplificando sua jornada e tornando mais rápida a conclusão dos pedidos.

Outro ponto de atenção foi a conversão da linguagem a textos mais acessíveis, evitando termos técnicos e de difícil compreensão pelo cliente. Por fim, o design privilegiou também a usabilidade do site, ilustrando os temas, ampliando os espaços entre ícones e realizando a padronização de cores.

NOVO APLICATIVO – A Copel também colocou no ar, mas ainda em fase experimental, o novo aplicativo nas lojas Apple e Google Play. A nova versão do aplicativo da Copel é mais amigável e com design alinhado com o que há de mais moderno no mercado.

O novo aplicativo, que estará totalmente reformulado no primeiro trimestre de 2022, foi construído sobre um sistema que permite o desenvolvimento de novas funcionalidades com maior flexibilidade que a versão anterior.

Uma das principais vantagens é o acesso sem senha a diversos serviços, inclusive o pedido de novas ligações de energia. O aplicativo continua permitindo o gerenciamento simultâneo de diversas unidades consumidoras, uma praticidade especialmente relevante para empreendedores, gestores do terceiro setor e proprietários de casa ou chácara de lazer, por exemplo.

O aplicativo gratuito da Copel existe desde 2012 e hoje disponibiliza as principais funções demandas pelos clientes: acompanhar histórico de consumo e débitos pendentes, emitir o código de barras para pagamento, informar falta de luz, pedir religação após um corte por inadimplência e registrar a leitura do medidor.

Assessoria de Imprensa da COPEL