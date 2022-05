Copel orienta sobre como economizar energia durante os dias mais frios

Com a redução das temperaturas nesta época do ano, alguns cuidados são importantes para que o período não se torne sinônimo de aumento na conta de luz. A atenção no momento de aquisição dos eletrodomésticos e a formação de hábitos corretos para o uso eficiente dos equipamentos em casa fazem diferença na quantidade de energia consumida e podem gerar economia financeira e benefícios para o meio ambiente.

De acordo com o engenheiro eletricista da Copel, Fernando Bauer, o ideal é que os aparelhos sejam sempre ajustados de acordo com o clima.

“Diversos desses equipamentos permitem regulagens como, por exemplo, o chuveiro elétrico que permite mudar a temperatura da água. O problema é que, muitas vezes, esses cuidados e regulagens são esquecidos em outros tipos de equipamentos, como a geladeira. Conhecer cada um de seus eletrodomésticos, utilizar apenas pelo tempo necessário e com a regulagem correta pode resultar em economia e redução na conta de energia”, explica.

Para Bauer, os maiores vilões durante os dias frios são o chuveiro elétrico e o aquecedor. Para economizar nos banhos, é imprescindível que o tempo seja reduzido para, no máximo, 15 minutos. “Apenas para se ter uma ideia, o uso do chuveiro por quatro pessoas em um dia, durante 15 minutos cada, consome tanto quanto 500 lâmpadas LED ligadas durante uma hora. Ao longo do mês, isso representa mais de R$ 100 na fatura”, afirma.

Assim como o chuveiro, o engenheiro recomenda que aquecedores e o ar-condicionado sejam utilizados por períodos curtos de tempo, evitando as potências máximas. A temperatura ideal do ar-condicionado é entre 22 e 24 graus, o suficiente para aquecer o ambiente. Ele complementa explicando que os aquecedores podem chegar a um terço dos gastos com eletricidade nessa época do ano.

Outro erro muito comum dos consumidores é nunca alterar a temperatura dos refrigeradores. Com o clima mais frio, o termostato não precisa ser mantido no máximo – mesmo com a geladeira cheia. “Também é preciso verificar se a borracha de vedação da porta está cumprindo sua função, e nunca utilizar a parte traseira do equipamento para secar roupas ou sapatos”, acrescenta Bauer.

CONSUMO CONSCIENTE – Outros bons hábitos de consumo são indicados para todas as estações do ano e não podem ser esquecidos. Coisas simples, como uma luz acesa por mais tempo do que deveria, podem fazer toda diferença na conta de luz. Por isso, algumas outras dicas importantes são:

– Junte peças de roupa para utilizar a máquina de lavar em sua capacidade máxima.

– Desligue as luzes após sair do cômodo; Aproveite a luz natural para ajudar no aquecimento e na iluminação da casa.

– Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou de LED, que duram mais, e consomem de 60% a 80% menos energia.

Agência Estadual de Notícias