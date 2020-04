Na segunda-feira, dia 30, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei 1.066/2020 que dispõe, além de outras medidas, sobre o Auxílio Emergencial de R$ 600,00. Vale lembrar que o texto ainda precisa ser sancionado pelo Presidente da República para que se tenha validade.

Por tal razão, deve-se ter calma e paciência, pois ainda não é possível receber esse auxílio enquanto o Presidente não sanciona a Lei.

De acordo com o Senado Federal será possível receber o auxílio emergencial quem preencher os seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos de idade; Não ter emprego formal (com registro em Carteira de Trabalho, ou Contrato de Trabalho Intermitente, por exemplo; Não receber benefício previdenciário ou assistencial – exceto o Bolsa Família (ou seja, quem recebe Bolsa Família, poderá receber este auxílio); Não receber Seguro-desemprego; Ter renda familiar per capta (ou seja, por pessoa) de até meio salário mínimo (R$ 522,50); Ter renda familiar total (ou seja, a soma de tudo o que a família recebe por mês) de até meio três salários mínimo (R$ 3.135,00); Não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2018;

ALÉM DOS REQUISITOS ACIMA DESCRITOS, O CIDADÃO TERÁ TAMBÉM QUE COMPROVAR QUE É:

MEI – Microempreendedor Individual;

Ser contribuindo INDIVIDUAL OU FACULTATIVO do INSS (RGPS);

Ser trabalhador informal inscrito no CadÚnico; ou

NA HÍPOTESE DE NÃO PREENCHER OS ITENS 8, 9 E 10, o Projeto de Lei permite que o cidadão comprove apenas preencher os requisitos dos itens 5 e 6, ou seja: Ter renda familiar per capta (ou seja, por pessoa) de até meio salário mínimo (R$ 522,50); ter renda familiar total (ou seja, a soma de tudo o que a família recebe por mês) de até meio três salários mínimo (R$ 3.135,00).

Mães solteiras receberão duas cotas do benefício.

Mas, você deve estar se perguntando: Como vou conseguir comprovar minha renda?

Ao que tudo indica, será muito simples. De acordo com o Projeto de Lei, a comprovação ocorrerá através de consulta no CadÚnico para quem já for inscrito, ou por meio de Autodeclararão de renda, para quem não for inscrito no CadÚnico, por meio de plataforma digital que possivelmente será disponibilizada pelo Governo.

O Projeto prevê ainda a possibilidade de que até duas pessoas da mesma família recebam o benefício, o que totaliza R$ 1.200,00 por família.

A principio, essa medida durará três meses, podendo ser prorrogada, a depender do impacto do Corona Vírus no país.

Já se sabe que os pagamentos serão feitos pelos bancos públicos federais (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) e que os beneficiários receberão o valor em contas bancárias criadas especificamente para essa finalidade, não sendo necessário a apresentação de documentos, a para evitar aglomerações, a referida conta será isenta taxa de manutenção.

Ficou com dúvidas com relação a esse Auxílio emergencial, ou necessita de ajuda para requerê-lo?

Deixe suas dúvidas nos comentários ou procure um profissional de sua confiança.

Por Jéssica Galvani

Advogada, colunista do Portal Cambé.

Escritório profissional localizado à Rua França, n. 16-A, Centro de Cambé/PR.

Endereço digital: advjessicagalvani@gmail.com