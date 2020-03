A Comissão Organizadora comunicou aos Estabelecimentos de Ensino, através de nota oficial, que o 43º Jogos Estudantis de Cambé, que estava previsto para o período de 17 a 27 de março de 2020 foi CANCELADO.

Esta difícil decisão se dá em atendimento ao pedido do Prefeito Municipal em Exercício Conrado Scheller, pautado no Decreto do Governo Estadual, Inciso V e VI, do Artigo 87 da Constituição Estadual do dia 16/03/2020, nas orientações da OMS (Organização Mundial de Saúde) e do Ministério da Saúde.

O cancelamento visa reduzir a aglomeração de pessoas, evitando, assim, maior exposição ao risco de contaminação ao coronavírus, pandemia que atinge o mundo e que chega ao Brasil.