Na tarde desta quarta-feira (6), foi confirmada a primeira morte de um residente do município de Cambé por Covid-19. Trata-se de um senhor de 62 anos, que estava internado no Hospital Universitário (HU) de Londrina desde o dia 3 de abril. Ele chegou ao hospital, encaminhado da Santa Casa de Cambé, com febre há três dias, desconforto respiratório, além de queda do estado geral. Possuía diabetes e hipertensão arterial.

O paciente fez uso de medicamentos como tamiflu D2, azitromicina D2 e cloroquina D1. Na chegada ao HU, estava sonolento e pouco comunicativo. Foi internado e precisou de cateter nasal para manter boa saturação de oxigênio. Foi transferido no dia 4 para UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Apresentou melhora no dia 5, mas teve confirmação laboratorial para diagnóstico de Covid-19 no dia 7.

Desde então, permaneceu internado em estado grave, sedado, sob cuidados intensivos, mas acabou vindo a óbito na manhã desta quarta-feira (6).