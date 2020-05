A Secretaria de Saúde de Cambé divulgou na noite desta quarta-feira (27) mais um boletim epidemiológico sobre o Covid-19 (novo Coronavirus).

O numero de infectados em Cambé subiu dos 26 do último boletim para 35 casos no último boletim.

Os novos casos são: 03 mulheres, 28, 32 e 34 anos, em isolamento domiciliar, e um homem de 56 anos, portador de diabetes mellitus e hipertensão arterial, internado em enfermaria Hospital Universitário, estável.

Cambé ainda tem 237 casos sendo monitorados, 20 casos aguardando resultado do exame, 140 casos descartados, 01 óbito e 17 casos já considerados curados.

No Paraná:

A Secretaria de Estado da Saúde informa mais 200 casos confirmados pelo novo coronavírus. Total de pessoas contaminadas é de 3.712. Três pessoas morreram em decorrência da Covid-19, já são 162 óbitos em todo o Estado.

ÓBITOS – As três pessoas, duas mulheres e um homem, que morreram estavam internadas. Uma mulher, 74 anos, que residia em Jaguariaíva, faleceu dia 25 de maio. Os outros dois pacientes faleceram hoje (27): uma mulher, 59 anos, que morava em Londrina e um homem de 68 anos, que residia em Telêmaco Borba.

MUNICÍPIOS – 230 cidades paranaenses que têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 65 municípios há registro de óbitos pela doença.

As novas confirmações são nas cidades: Apucarana (6), Assis Chateaubriand (1), Boa Vista da Aparecida (6), Braganey (3), Cambé (1), Campo Largo (2), Cascavel (31), Cianorte (3), Cornélio Procópio (5), Coronel Domingos Soares (5), Curitiba (36), Douradina (1), Doutor Camargo (1), Fazenda Rio Grande (1), Florestópolis (1), Foz do Iguaçu (16), Guaporema (1), Guaraniaçu (1), Iguaraçu (1), Itambaracá (1), Itapejara D’Oeste (1), Jacarezinho (2), Londrina (17), Manoel Ribas (1), Maringá (16), Moreira Sales (1), Nova Fátima (1), Palmeira (1), Paranaguá (2), Pinhais (4), Piraquara (2), Piraquara (2), Ponta Grossa (1), Realeza (1), Ribeirão do Pinhal (5), Rolândia (3), Santa Tereza do Oeste (1), Santo Inácio (1), São José dos Pinhais (2), São Manoel do Paraná (1), Sapopema (5), Saudade do Iguaçu (1), Tamboara (1), Telêmaco Borba (1), Toledo (2), Tomazina (1), Tuneiras do Oeste (2) e Umuarama (1).