O microempresário Gilian Henrique e a nutricionista Jaqueline Carvalho, conhecidos em Cambé por venderem verduras e legumes, realizam transmissões ao vivo (lives) pelas redes sociais cantando e conversando com as pessoas que os assistem diariamente, para tentar diminuir o desespero das pessoas, contagiando com alegria e muita diversão durante as apresentações. Isso acabou se tornando um hábito do casal que vieram da cidade de Telêmaco Borba a mais de 10 anos.

Em umas das “lives”, uma vizinha do casal por nome de Paula, sugeriu que eles cantassem na rua. Gilian e Jaqueline, que são moradores da Rua da Caridade no Jardim Esperança, optaram por sair na rua e realizar a primeira apresentação. E não é que deu certo!

Com uma caixa de som na calçada e com um violão, convidaram os vizinhos e iniciaram os louvores gospel. Segundo ele, os vizinhos aprovaram, gostaram e pediram para que no dia seguinte, fizessem o mesmo.

Já no dia seguinte, além do casal, os amigos Rogerio Prieto na guitarra e João Sibim na percussão, também começaram a fazer parte das apresentações. Agora, o quarteto, com muita energia e vontade de conquistar o coração das pessoas, se tornaram gosto unânimes de moradores da região.

“Ficamos felizes, pois alguns vizinhos relataram que estavam se sentindo tristes ou sozinhos com toda essa situação que estamos vivendo, e através dos louvores e das orações sentiram alívio e esperança”, disse Gilian ao Portal Cambé.

Independente da religião de cada pessoa, o quarteto se apresenta três vezes por semana as 21h00, cantando e orando na Rua da Caridade.