O corpo de bombeiros encerrou as buscas no inicio da noite deste domingo(6), ao corpo do policial militar que caiu de um barco em uma represa em Alvorada do Sul.

Um policial militar que estava pescando com alguns amigos no rio vermelho em Alvorada do Sul está desaparecido após o bote em que ele estava virar na tarde deste domingo(6).

De acordo com informações uma lancha foi resgatar os outros ocupantes , porem não conseguir encontrar o soldado Ricardo Augusto Cardoso de Lima.

O corpo de bombeiros retoma as buscas pelo corpo na manhã desta segunda-feira(7).

Cobra News