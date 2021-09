Corpo é encontrado em represa de Apucarana

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O corpo de um homem foi encontrado boiando na Represa do Schmidt, zona norte de Apucarana, no final da tarde deste domingo (05) no fundos do Residencial Ouro Fino.

Um adolescente de 14 anos que pescava no local viu algo boiando na água e chamou a mãe. Eles perceberam que se tratava de uma pessoa, por isso, acionaram a polícia militar.

O corpo de bombeiros foi acionado para fazer a retirada do cadáver de dentro da água. A polícia científica também esteve no local e acompanhou a retirada. Segundo o investigador Roberto Francisco, chefe do setor de homicídios da 17ª SDP, ainda não foi possível identificar a pessoa encontrada.

“O corpo não tinha identificação, a pessoa estava somente de cueca e dado ao tempo que o corpo ficou dentro da água, não deu para identificar lesões aparentes, mas tudo isso será alvo de investigação no Instituto Médico Legal”, disse o investigador.

Tn Online