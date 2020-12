Corpo é encontrado na zona leste de Londrina; homem foi identificado

Um corpo, em avançado estado de decomposição, foi encontrado na Rua José Rodrigues Martins, no Conjunto Mister Thomas, zona leste de Londrina nesta sexta-feira (25).

O corpo foi encontrado por um morador que passava pelo local. O corpo estava em um fundo de vale. Junto ao corpo foi encontrado um documento de identidade em nome de Onivaldo Batista. No local, não foi possível confirmar a identificação, por conta do estado de decomposição. Mas na sequência, o filho procurou a delegacia e confirmou que o pai estava desaparecido desde a última segunda-feira (21).

Segundo o perito Fábio Mira, que analisou o caso e a cena, a suspeita é que o corpo estivesse no mesmo local há, pelo menos, três dias. Ainda de acordo com perícia não havia sinais aparentes de violência pelo corpo, mas a causa da morte só será apontada após exames do IML.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Quem tiver informações pode entrar em contato pelo Informações 181 – Disque-denúncia.

Tarobá News