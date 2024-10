Corrida Az Run – Edição Portal Cambé celebra 77 anos da cidade com mais de 800 participantes

0:00

No último domingo, a Corrida Az Run – Edição Portal Cambé movimentou a cidade com mais de 800 participantes, celebrando os 77 anos de Cambé. Organizado pela Iris Eventos Esportivos, sob a liderança de Tatiane Mendes e Danila Capel, o evento contou com dois percursos principais: 5 e 10 quilômetros. A corrida faz parte do calendário oficial de aniversário da cidade e atraiu atletas locais e de diversas regiões.

Telma, secretária de esportes de Cambé, destacou a importância do evento: “Essa corrida já está em sua terceira edição e é um marco para a cidade. Além dos participantes de Cambé, também recebemos atletas de outras cidades, tornando o evento ainda mais especial”.

O evento teve como destaque o atleta Daniel, que venceu a prova e comemorou a conquista. Vanessa, participante estreante, completou seu primeiro percurso de 5 km. Teresa, corredora experiente, compartilhou sua alegria em completar mais uma prova e continuar conquistando pódios após anos de dedicação.

A corrida também contou com a presença do preparador físico Hélio, que trouxe sua equipe para participar. Hélio relatou a satisfação com o desempenho de seus atletas e a importância do evento como forma de treinamento.

Corredores de cidades vizinhas, como Renata, que veio de Maringá, também participaram da prova. “O percurso foi desafiador, mas a organização estava impecável. Foi uma grande experiência”, disse Renata.

Membros da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar de Cambé participaram da corrida, com destaque para Mateus e João, que completaram os 10 km fardados. Marcos, outro participante, utilizou a corrida como preparação para a São Silvestre de 2025, demonstrando sua animação para a competição.

A corrida também foi um sucesso entre os mais jovens, com crianças como Alice e Nicolas demonstrando seu entusiasmo ao completar o percurso.

O evento, que integra as comemorações do aniversário de Cambé, foi um sucesso e reforçou a importância do esporte na cidade. As entrevistas e imagens foram registradas por Fernanda Rios e Silvio Rodrigues, acompanhando cada detalhe da prova.

As Fotos da prova já estão disponíveis no site: https://banlek.com/album/aa3c3