La Juventus de Yopougon no defenderá su título para la temporada 2019-2020 del campeonato nacional de fútbol femenino. Después de dos días de campeonato, el comité ejecutivo de la Federación de Fútbol de Costa de Marfil (FIF), decidió invalidar las competiciones femeninas debido a Coronavirus o COVID-19. Año blanco para el fútbol femenino local, que demuestra la marginación de los jugadores en el balón para el fútbol femenino de Costa de Marfil. Según el FIF, fue difícil jugar el campeonato teniendo en cuenta las restricciones impuestas por el gobierno para frenar la propagación del Covid-19. Una decisión que podría tener todo su significado, si el FIF también hubiera invalidado las competiciones masculinas. Pero no hay nada, ya que se organizará un mini torneo de ascenso para los clubes de segunda (Ligue 2) y tercera división (D3), tan pronto como se levanten las restricciones. Para las jugadoras de fútbol femenino, la idea de un aplazamiento o un torneo entre los diez clubes que componen el Campeonato Nacional Femenino habría sido una opción preferible, en lugar de una temporada limpia. Como resultado, sin competencia, los clubes de mujeres temen no recibir todo el subsidio. Además de este miedo, también está la preparación para el equipo nacional de fútbol femenino de Costa de Marfil. Con la cancelación de CAN Women 2020 en Congo Brazzaville, la espera corre el riesgo de tener consecuencias para las jugadoras, que en su mayoría juegan en campeonatos de aficionados o semiprofesionales. Touré Clémentine tendrá que trabajar para mantener la forma de sus hijas.

Desempleo que no concierne enteramente a la entrenadora de la selección femenina de Costa de Marfil, Clémentine Touré. De hecho, Clémentine Touré está actualmente en gran demanda por ciertos clubes de fútbol masculinos de Costa de Marfil.

“Me han contactado varios equipos masculinos … el Stella Club d’Adjamé quería que yo me hiciera cargo de su equipo profesional. También estaba AS Tanda, Africa Sports of Abidjan … Varios clubes de la Ligue 1 en Costa de Marfil querían reclutarme “, reveló el técnico marfileño en un site que reunía a varios periodistas africanos.

Si parecía estar orgullosa de ello, Touré Clémentine no lo prevé en los próximos meses. “Es posible, tal vez en el futuro lo haga, consideraremos si debo ingresar o no en un equipo masculino”. Incluso si eso “fuera un nuevo desafío para mí, es cierto”, el entrenador de los equipos nacionales de Costa de Marfil no quiere “mezclar las cosas”. Porque, “por ahora, estoy al nivel del fútbol femenino y, entrenar al equipo nacional de Costa de Marfil, es un desafío, una oportunidad para hacer que mi talento sea apreciado”

En cuanto al fútbol femenino, a Touré Clémentine tampoco le faltan propuestas. Dado que hay “varios países del Magreb y el de Australia que me contactaron para dirigir su selección nacional. Pero estoy con Costa de Marfil y tengo muchas ganas de ofrecer un trofeo a mi país ”.