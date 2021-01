Crenças Limitantes atrapalham o crescimento da sua empresa

Por Dra. Jessica Galvani

Sua empresa tem uma cultura organizacional bem delineada? As crenças funcionam como regras de vida individuais. São elas que determinam a todo instante nossas tomadas de decisão.

Quando uma empresa pouco se importa com seus prazos, porque todas as outras do mesmo seguimento também atrasam os prazos, está condicionada a uma crença limitante. As crenças limitantes não permitem o indivíduo/empresa de avançar, ir além, nem mesmo produzir um resultado diferente.

Embora existam as crenças que limitam uma organização de ser pontual em suas entregas, por exemplo, isto não significa que não possa haver mudança. Este processo de ressignificação, faz com que pensamentos como “vou chegar atrasado porque aqui as pessoas não são pontuais”, seja remodelado para “independente de outros, serei pontual”.

É importante ressignificar e fortalecer o que está na base da cultura organizacional da sua empresa, se utilizando de treinamentos motivacionais com seus funcionários e clientes para identificar aquilo que impede resultados melhores e um crescimento mútuo.

Dar um novo significado às crenças limitantes fará que sua empresa e seus colaboradores sempre se lembrarem que possibilidades são infinitas.