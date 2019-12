Uma bebê de 3 anos morreu após ser arremessada da janela pelo padastro no início da tarde desta terça-feira, no bairro do Cachambi, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu. Após jogar o corpo da criança, o padrasto tirou a própria vida.

A Polícia Civil realizou perícia no local e informou que as investigações estão em andamento pela 23ª DP (Méier). Neste momento, a mãe da criança está prestando depoimento na unidade.