Um acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta terça-feira (15/09), por volta das 18h50, na Rodovia Celso Garcia Cid na altura do Jardim Ana Eliza II em Cambé.

De acordo com as informações, uma menina de 8 anos, ao tentar atravessar a rodovia, acabou sendo atingida por um veículo FIAT/UNO que seguia sentido Cambé / Londrina. O condutor do veículo parou para prestar o socorro.

Um médico que passava pelo local, prestou os primeiros socorros. Socorristas do Siate e o Médico do Samu realizaram o atendimento a vítima. Mesmo com os procedimentos de massagem cardíaca, a criança não suportou os ferimentos e veio a óbito ainda no local.

O corpo da menina será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

Imagens: Eliandro Piva