Com o cenário desafiador que as pessoas vêm enfrentando por conta das medidas de isolamento social e a pandemia, é normal que todos fiquem apreensivos e preocupados com o futuro incerto que ronda a economia. Por isso, em tempos de crise, é essencial ter estratégias que permitam que os negócios continuem prosperando, mesmo que em um patamar menor que o habitual.

A criatividade, nesse momento, é uma das chaves para driblar as dificuldades que surgem.

Larissa de Menezes Araujo Crispim de 24 anos, moradora do Jardim Santo Amaro, especializada em marketing digital, e atualmente estudando enfermagem e curso de socorrista, mostra como driblar o período de quarentena. Com a chegada da pandemia ela precisou se reinventar. Acompanhe a entrevista:

1 – Com a chegada da pandemia, que atividades você começou a exercer, sabendo que o mercado mudou?

Precisei utilizar o que aprendi com marketing digital e a realizar a venda de produtos como cursos (ebook), que são plataformas utilizadas mais modernas. Comecei a vender também marmitas de mocotó já que gosto de cozinhar, sou encantada pelo o mundo de receitas, inclusive era a minha segunda opção, a faculdade de gastronomia. As pessoas têm que aprender a conhecer seus dotes e suas peculiaridades.

Larissa de Menezes

2 – O que levou a escolher essas atividades de marketing e gastronomia em tempos de crise?

O marketing sempre chamou a minha atenção, gosto de ser criativa, criei um site de cuidados domiciliares e hospitalar para ficar mais qualificativa e profissional. Dentro de todas as relações que tenho com a enfermagem, trabalhar com vendas digital é um extra que vem dando para mim um bom lucro, tanto pessoal quanto financeiro. Cozinhar é uma paixão de família, pois toda minha família ama cozinhar, desde minha avó até a nova geração da família Menezes, e eu tive a idéia de mostrar o bom tempero que minha avó, tias e minha mãe ensinaram a mim.

3 – Muitas pessoas têm receio de mudanças e de tentar a empreender algo, mesmo que um negócio pequeno. Como foram as suas primeira vendas?

A primeira venda de mocotó foi um sucesso enorme, comecei mais para apresentar, e agora já está sendo um sucesso de encomendas e vendas. As vendas de produtos digitais também estão crescendo a cada dia que passa. Falo para quem tem vontade, que tenha garra e otimismo, pois quando fazemos o que gostamos e com perfeição, alcançamos o sucesso, ainda que demora um pouco. O segredo é não desistir.

4 – O que você aprendeu com a pandemia em relação ao mercado?

Gosto sempre de estar buscando o novo, e com a crise que estamos vivendo, afetando todas as áreas e pessoas preciso estar preparada para tudo, sendo versátil e insistente, mantendo o foco e criando objetivos e novidades, tentando se manter no ritmo.

5 – O que você fazia antes da pandemia?

Estava trabalhando como cuidadora, com a pandemia fui obrigada a parar, pois os meus cuidados particulares eram mais com idosos. Ainda não tive a oportunidade de atuar em um hospital. É uma profissão que quero muito exercer, pois sou apaixonada na área e amo o que o profissional de enfermagem faz pelas pessoas, sendo uma área de total importância na sociedade, ainda mais valorizada agora com o que estamos passando. Todos os profissionais da saúde merecem o sucesso.

Ainda não há uma previsão de quando a pandemia chegará ao fim. Por isso, é preciso se adaptar, criar e até se reinventar. Ver o que pode ser feito para manter o negócio ou mesmo para desenvolver um novo. Afinal, justamente em momentos de crise aparecem as melhores oportunidades.