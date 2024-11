Crime de homicídio em Cambé é elucidado pela Polícia Civil

0:00

A Polícia Civil de Cambé, sob o comando do delegado Paulo Henrique Costa, elucidou o caso do assassinato de Reginaldo Machado, de 49 anos, ocorrido em 14 de outubro de 2024 nas dependências de um posto de combustíveis localizado no município. A vítima foi encontrada morta em um quartinho nas proximidades do pátio do Posto Portalão, onde trabalhava informalmente como vigia de caminhões.

De acordo com as investigações, o autor do homicídio era conhecido da vítima e frequentava o local com regularidade. A motivação do crime teria sido um desentendimento relacionado ao furto de um celular. O suspeito, que já tinha passagens pela polícia, entrou em confronto com a vítima, agredindo-a com uma barra de ferro, o que resultou em sua morte.

Câmeras de segurança foram fundamentais para a identificação do autor. As imagens mostraram o momento da agressão e, posteriormente, o criminoso tentando ocultar o corpo no interior do estabelecimento. Após diligências, o suspeito foi preso na cidade de Miraselva por receptação de outro objeto roubado, e entre seus pertences, a polícia encontrou o celular da vítima.

A Polícia Civil agora aguarda o término do inquérito policial e a realização do interrogatório do suspeito, que já está preso preventivamente e deverá responder por homicídio qualificado.