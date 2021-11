Criminosos da zona norte de Londrina querem executar assaltante de posto de combustível

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O homem que assaltou um posto de gasolina e durante agressão contra o frentista disparou uma arma que matou seu comparsa nesta quinta-feira (4), ainda não foi localizado. De acordo com informações da Polícia Militar, criminosos da região do Residencial Vista Bela também estão atrás dele para executá-lo por ter abandonado o cúmplice, um adolescente de 17 anos, ferido no local.

Segundo o tenente Castro, a PM recebeu uma denúncia de que os criminosos teriam se reunido para decidir o futuro do assaltante que fugiu. Eles teriam chegada à conclusão de que o homem deve ser morto.

“Os policiais receberam a denúncia de que um grupo de homens estaria correndo atrás de um outro homem, que seria o acusado de participar de roubo na manhã. Nesse crime, ele abandonou o companheiro no local agonizando. O crime não aceitou essa irresponsabilidade e sentenciaram que a punição dele seria a morte”, disse o tenente.

A família do fugitivo procurou a PM e disse que o desejo é que ele se entregue para ser detido e ficar na cadeia. A 4ª CIA da Polícia Militar deflagrou uma operação especial para buscar o suspeito.

O corpo do adolescente foi liberado pelo IML para sepultamento.

