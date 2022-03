Curso de Mariologia no Santuário quer aproximar ainda mais os fieis da mãe de Jesus

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova em Londrina, realizará o curso “9 meses com Maria”, uma série de aulas sobre Mariologia, ministradas uma vez por mês, de abril a dezembro. É mais uma atividade dentro da programação do Ano Jubilar, período que vai até outubro de 2022 e que comemora o Jubileu de Platina (70 anos como paróquia) e o Jubileu de Prata (25 como Santuário). As inscrições podem ser feitas pela internet e custam R$ 20 por aula.

Entre as temáticas a serem trabalhadas estão questões sobre Maria no Antigo Testamento e nos quatro Evangelhos, além do livro do Apocalipse. Também está no programa das aulas discussões sobre alguns dogmas da mãe de Cristo, como a Maternidade, a Virgindade eterna, a Imaculada Conceição e a Assunção de Maria. “Quero levar às pessoas o conhecimento de Maria, a fim de que todos se aproximem da mãe de Jesus e nossa mãe. É isso que procuro fazer em cada curso ou formação”, ressalta o padre Valdomiro Rodrigues da Silva, diretor espiritual do Seminário Paulo VI.

Organizador do curso, o sacerdote é mestre em Teologia com especialização em Mariologia pela Pontifícia Faculdade de Teologia Marianum, de Roma, na Itália. E estudou, em sua tese, “A veneração à Nossa Senhora Aparecida na liturgia e na piedade popular”. De acordo com ele, o curso que será ofertado no Santuário de Nossa Senhora Aparecida cumpre a função de levar, ainda mais próxima ao povo de Deus, uma mãe que foi dada pelo próprio Jesus. “Que ninguém esqueça que temos uma Mãe, que nos foi dada por Jesus aos pés da cruz e por meio dela chegamos a Cristo”, diz.

O curso tem início no dia 23 de abril e, daí por diante, será realizado todo terceiro sábado de cada mês, até dezembro. As inscrições podem ser feitas pela internet e o pagamento de R$ 20 por aula pode ser realizado por pix, depósito bancário ou cartão (haverá máquina durante as aulas).

Serviço:

Curso de Mariologia: 9 meses com Maria

Datas e temas:

23/04 – Introdução Geral

21/05 – Mariologia no Antigo Testamento

18/06 – Mariologia em Mateus e Marcos

16/07 – Mariologia em Lucas

20/08 – Mariologia em João e Apocalipse

17/09 – Dogma da Maternidade Divina de Maria

15/10 – Dogma da Virgindade Perpétua de Maria

19/11 – Dogma da Imaculada Conceição

17/12 – Dogma da Assunção de Maria

Horário: sempre das 14h às 16h30

Local: Santuário de Nossa Senhora Aparecida (R. Grajaú, 257)

Investimento: R$ 20 por aula

Pagamento:

-Pix 43999720242

-Depósito em conta Nubank Banco 0260 – Agência 0001 – Conta Corrente 19255981-6

-Haverá máquina de cartão nas aulas

Link de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedaKNUuh8DY-AoufOWUz-anUh7pFWHt8q3cjY3QXwYDGyenA/viewform