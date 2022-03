Curso pré-vestibular da UEL divulga processo de seleção para novos alunos

O Curso Especial Pré-vestibular da UEL (CEPV) divulga o Edital Conjunto SEBEC/PROEX Nº 001/2022 referente ao processo seletivo para novos alunos, que traz duas novidades: seleção exclusiva pelo Número de Identificação Social (NIS)/CadÚnico e a abertura de vagas para estudantes do último ano do Ensino Médio de escolas públicas. As inscrições começam na segunda-feira (7), às 10 horas, e vão até 11 de março, às 17 horas, no site do SEBEC.

As aulas terão início em 7 de abril e a previsão é que sejam presenciais, nas salas de aula do prédio do PDE, no Campus Universitário. Elas são ministradas nos períodos da tarde e noturno. Conforme edital, o formato presencial está condicionado à liberação pelos órgãos competentes, respeitadas as restrições e orientações relacionadas à pandemia da Covid-19. Na impossibilidade das atividades presenciais, as aulas poderão ser acompanhadas de forma remota no endereço do CEPV/UEL.

Há mais de 25 anos, o CEPV oferta vagas para curso preparatório do Vestibular UEL. O índice de aprovação dos alunos é de 30% a 40%. São ofertadas 450 vagas, divididas em dois turnos. Há 200 para o período vespertino, das 14h às 18h, e outras 250 vagas para o noturno, das 19h às 23h.

ACESSO E PERMANÊNCIA – A decisão de ampliar as vagas para estudantes que ainda não terminaram o Ensino Médio é mais uma forma de acesso à Universidade, segundo Mara Solange Della Rosa, pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade. “Vamos atender os jovens que devido à pandemia acabaram ficando sem formação adequada que os ajude a entrar na universidade”, afirma.

De acordo com a coordenadora do CEPV, Rita de Cássia Rodrigues Oliveira, estender a seleção é um sonho bem antigo e virá como reforço para alunos do 3º ano do Ensino Médio ou do 4º ano, nos cursos técnicos. Ela lembra que a seleção pelo NIS/CadÚnico tem a ver com a proposta original do CEPV, que foi pensado com foco nos estudantes sem condições de pagar por um cursinho particular.

“Não temos objetivo de fazer prova seletiva para chamar aqueles com maior número de acertos, porque quanto mais dificuldade eles têm, mais precisam da ajuda do cursinho para conseguir chegar à Universidade. Passar um ano se preparando no CEPV significa que eles terão mais oportunidades de acesso e permanência em cursos de graduação. É a UEL fazendo mais uma vez o papel de inclusão e extensão”, defende Rita de Cássia.

INSCRIÇÃO – Podem se inscrever no processo seletivo os candidatos que tenham concluído ou estejam cursando o último ano do Ensino Médio na rede pública de ensino. Serão excluídos da seleção aqueles que tenham finalizado algum curso superior.

Para fazer a inscrição o candidato deverá preencher o requerimento apresentado no site do SEBEC. É necessário ter o Número de Identificação Social (NIS) no próprio nome. Também é preciso informar dados pessoais, número de RG e CPF, turno de interesse, endereço completo e telefone de contato. As informações passarão por consulta no órgão gestor do CadÚnico do governo federal.

O edital com as inscrições deferidas e indeferidas será publicado dia 17 de março, às 17 horas. O resultado final com o nome dos estudantes selecionados será divulgado em 25 de março, às 17 horas, no site do SEBEC. A matrícula dos candidatos classificados será realizada conforme orientação da secretaria do CEPV, de 5 a 7 de abril, mediante preenchimento de formulário eletrônico.

Mais informações pelo telefone (43) 3371-4452 ou pelo WhatsApp (43) 99994-6191.

Serviço

Seleção para curso pré-vestibular gratuito da UEL

Período de Inscrições: 7 a 11 de março, no site do SEBEC

Início das aulas presencias: 7 de abril

Agência Estadual de Notícias