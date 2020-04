Um cenário cheio de incertezas! Por conta da Pandemia de Covid-19, governantes, empresários, comerciantes, instituições e escolas tentam descobrir quando voltar às atividades e ainda, como manter seus negócios apesar da baixa procura em tempos de isolamento social!

Mas a criatividade é sempre um bom conselheiro para empreendedores que estão atentos às mudanças de comportamento dos consumidores ou que simplesmente, se atentam as situações adversas e reagem de forma imediata! Como espera-se, algumas empresas e companhias já bem posicionadas, criaram campanhas com o intuito de ajudar pequenas empresas a se manterem em atividade. Um exemplo é o influenciador gastronômico Gabriel Gasparini que se uniu a empresa de tecnologia Suflex, que oferece plataformas de gestão para restaurantes, que criaram o site “Gaspa Indica”, que vc pode acessar no endereço https://loja.gaspaindica.com.br/, e adquirir vouchers de R$ 100 , mas que na hora do consumo te proporcionarão um almoço ou jantar no valor de R$150.

E seguindo sua veia criativa e sensível, a tatuadora Aimê Lima, criou o seu próprio voucher. Ela que atua no Estúdio de Tatuagem e Piercing “Quintal das Minas”, onde sete mulheres, tatuadoras e body piercings trabalham, pensou na disponibilização de vouchers para que seu caixa não fique paralisado. “Tendo em vista que a tatuagem é um procedimento que precisa ser totalmente estéril, tivemos de parar todas as atividades momentaneamente. Apesar de todo processo de biossegurança que os estúdios passam, após o procedimento a parte da pele que recebeu o desenho fica vulnerável e não temos como controlar os cuidados das pessoas após a saída delas do estúdio. Com isso, uma medida que estamos tomando é vender desenhos para serem executados após a quarentena, para nos mantermos ativas de alguma forma, já que uma tattoo não é uma necessidade e no cenário que nos encontramos não são todos que têm condições de gastar com isso”.

Aimê lembra que além de ajudar e muito os trabalhadores informais e também as pequenas empresas, adquiri vouchers em período de quarentena também pode proporcionar vantagens. “Além de fomentar o negócio de mulheres que realmente vivem de suas atividades, adquirindo um Voucher Tattoo com a gente, você ganhará vantagens Além de um desconto em cada arte divulgada, quem garante o voucher também ganhará mais uma tattoo pequena no dia em que fizer a sessão”.

Essa super profissional, Aimê Lima, mais conhecida com Artera Tattoo, que só tem belas ideias e realiza tattoos incríveis, indica pra gente como fazer para garantir o voucher e ter as vantagens que ela comentou. “Tem o Instagram profissional (@arteratattoo) onde faço orçamentos e agendamentos, e também atendo por Whatsapp. O cliente tem que entrar em contato para avaliar qual valor será pago para reservar seu horário ou arte”.

Pessoal, todas as integrantes do estúdio estão com vouchers e promoções, desde as vendedoras dos brechós- existem dois brechós que funcionam no Quintal,o “Glória Caiu” e o “Novo de Novo”, a body piercing, até as tatuadoras. Vale entrar no instagram e dar uma conferida no trabalho de cada uma! @quintaldasmina !

Confiram os instagrans: @arteratattoo @quintaldasmina