DE LONDRINA – Ajude o Anthony na cirurgia do PTC Unilateral

O Anthony nasceu em 21 de Janeiro de 2020 com o “pé torto congênito”, que é má formação congênita caracterizada pela inversão de um ou dois dos pés do bebê. Ele saiu da maternidade sem qualquer cuidado maior por parte dos médicos – o que poderia ter ajudado muito na cura mais rápida porém acabou se tornando uma complicação maior.

http://vaka.me/2018182

Hoje o Anthony frequenta a fisioterapia mas seu médico ortopedista já avaliou que necessita urgentemente iniciar o tratamento (gesso, cirurgia e bota ortopédica) por conta da sua idade.

Sua mãe, Caroline Fernandes, já tomou todas as providencias para a cirurgia ser realizada pelo SUS, porém ainda não tem uma data prevista e já não podemos mais esperar. A cirurgia precisa ser feita o quanto antes no particular e precisamos de toda ajuda possível.

À quem puder fazer a doação pela vaquinha, ficamos agradecido mas quem também quiser doar pela nossa conta Caixa, deixo os dados aqui:

Caroline S Fernandes (CAIXA ECONOMICA)

Conta: 00069294-7

Operação: 013

Agência: 0873

CPF: 095.962.039-75

Abaixa deixamos também alguns fotos do Anthony e o documento comprobatório de sua cirurgia.

Para maiores informações: (43) 9.9823-6473