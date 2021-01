Decreto Estadual adianta volta às aulas em todo o Estado e movimento SOS Educação Cambé celebra

Na manhã da última quinta-feira, 21, mais uma reunião foi realizada entre o prefeito Conrado Scheller, a secretária municipal de educação, Estela Camata, o vereador, Odair Paviani, o presidente da ACIC, Davi Garcia e representantes de escolas particulares de Cambé. E nessa reunião, segundo a secretária de educação, Estela, mais uma vez, as proprietárias das escolas privadas puderam expor suas demandas “Como nós temos um grande número de escolas particulares que atende a faixa etária de 0 a 5 anos, e suas representantes estavam muito preocupadas se poderiam ou não de aceitar matrículas também para estes estudantes, já que muitas mães, famílias, estão em busca da matrícula, as recebemos para mais uma reunião”.

E em conversa com a secretária municipal na data da reunião, foi adiantado que a decisão da prefeitura municipal de Cambé havia sido em favor da liberação das matrículas, inclusive, para crianças de 0 a cinco anos. “Após a reunião com o Comitê de Crise do Covid-19, realizada na última quarta-feira (20), onde representantes das secretarias de: assistência social, da saúde, administração, entre outros setores, participaram, o prefeito deu “sinal verde” para as proprietárias das escolas particulares de Cambé para que as matrículas possam ser aceitas”.

Mas no mesmo dia, o Governo Estadual, veiculou o Decreto Nº 6637, de 20 de janeiro de 2021, onde altera o capítulo do art. 8º do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, e tornou oficial a retomada das aulas presenciais em formato híbrido em todas as Escolas do Paraná, tanto as públicas como as privadas.

E em meio as decisões publicadas, a educadora e representante do Grupo de Proprietárias de Escolas Privadas de Cambé, Cleonice Fátima Tumelero, falou com a Coluna Bonita Ideia. “Voltaremos com ensino híbrido dia 1º de fevereiro. E em nome de todas as Escolas privadas, confirmo que nos comprometemos com a prefeitura de que vamos tomar os cuidados necessários para oferecer segurança para nossas crianças e professores. Entre os cuidados estão: promover distanciamento entre os alunos nas salas de aula. Exigir o uso de máscara por parte de todos os presentes nas Escolas, fiscalizar os ambientes, fazer uso do álcool em gel, etc”.

Ainda segundo Cleonice, por conta da diminuição da capacidade de atendimento nas escolas, os pais que optarem por enviar seus filhos deverão entrar em contato com as Escolas o quanto antes. “ A lotação das salas de aulas está vetada, com isso, menos vagas serão disponibilizadas e os pais que precisam enviar seus filhos a um local adaptado para receber crianças devem procurar pelas instituições o quanto antes. E vamos manter as fiscalizações, vamos cuidar para que as crianças possam voltar a estudar e aprender com segurança”.

Quem também falou com a Coluna foi Joseane Pereira de Mello, educadora e criadora da Página @soseducacaocambe . “Estamos muito felizes por termos sidos ouvidos pelo prefeito de Cambé, Conrado Scheller, pela secretária municipal de Educação que estiveram atentos as demandas, mas a luta continua já que precisamos continuar lutando pelo ensino on-line e presencial de qualidade para as crianças, pois a educação é essencial”.

Pessoal, vamos lembrar que as escolas estarão abertas a partir do dia 1º de fevereiro e que o modelo de ensino será híbrido, ou seja, parte dos alunos vai em um dia e parte vai em outro para que não haja grupos grande de crianças.

Estiveram na luta pela volta às aulas em Cambé, as seguintes escolas: representantes do Centro de Educação Infantil Pequenos Brilhantes, representantes do Centro de Educação Infantil Gira Mundo Cambé, do INSA Nossa Senhora Auxiliadora de Cambé, do Centro Educacional Infantil Viver, do Luminus Aprendiz do Saber Centro de Educação Infantil, entre outras.