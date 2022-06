Deputada Luísa Canziani viabiliza estudo técnico para revitalização da Avenida José Bonifácio

A deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR) afirmou ontem, em discurso no plenário da Câmara dos Deputados, que viabilizou o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, para o projeto que prevê a revitalização da Avenida José Bonifácio, em Cambé. A avenida fazia parte da BR-369, mas deixou de pertencer ao traçado da rodovia quando foi inaugurado o Contorno Sul, que faz a interligação direta entre Londrina e Rolândia. A avenida tem cerca de 4,1 mil metros.

Em julho do ano passado, o prefeito Conrado Scheller fez a solicitação à deputada Luísa para dar encaminhamento ao projeto, que se prontificou a trabalhar para garantir a obra. “A região tem alto potencial da economia agroindustrial da região e entendemos que há a necessidade de proporcionar segurança e rapidez no escoamento de sua produção”, salientou o prefeito. Na ocasião, o prefeito, e a deputada Luísa visitaram o local para constatar a situação in loco.

Apesar de não integrar a BR-369, a avenida permanece como um importante ponto de ligação entre os municípios e ficou integrada ao contexto urbano. O local apresenta sérios problemas de mobilidade urbana porque não oferece segurança para pedestres, ciclistas, motociclistas e veículos em geral pela ocupação industrial e comercial que a cada dia se intensifica.

Via: Assessoria de Imprensa