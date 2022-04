Deputado Cobra Repórter solicita Menção Honrosa ao motoboy que atrasou entrega para salvar cachorro abandonado

“Como defensor da causa animal eu digo: a atitude nobre do Eduardo é digna de ser homenageada! Ele é a prova de que o amor salva vidas”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, nesta segunda-feira (11), quando apresentou, na Assembleia Legislativa do Paraná, um requerimento solicitando Menção Honrosa ao motoboy Eduardo dos Santos.

Tudo aconteceu na Avenida Contorno Sul, em Apucarana. Eduardo trabalha entregando lanches, mas ele resolveu parar a moto no meio de uma de suas entregas para resgatar um cachorro que havia sido abandonado. Eduardo disse que pensou que o cachorro iria morrer atropelado na via, que é muito movimentada. O motoboy, então, resolveu levar o animal para casa e o batizou de “Thor”. Agora, Thor está dividindo espaço com um outro cachorro que Eduardo já tinha em casa.

“Abandono de animais é crime com pena de até cinco anos de prisão e multa. Quem presenciar maus-tratos contra animais deve ligar para o Disque Denúncia 181 imediatamente”, ressaltou o deputado Cobra Repórter.