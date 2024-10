Desfile Comemora os 77 Anos de Emancipação Política de Cambé com Presença de Autoridades

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

Na noite de quarta-feira, 16 de outubro de 2024, ocorreu o desfile em celebração aos 77 anos de emancipação política da cidade de Cambé, Paraná. O evento, inicialmente programado para a sexta-feira anterior, foi adiado devido à previsão de chuvas, mas contou com uma noite agradável e a participação entusiástica da população.

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, esteve presente e destacou a importância do desfile noturno, uma tradição recente que, segundo ele, veio para ficar. “É uma decisão popular. Durante o dia, o calor intenso prejudica os participantes, então à noite o clima é mais agradável e ninguém sofre com o calor”, afirmou Scheller. Ele ressaltou ainda que a chuva, apesar de ter adiado o evento, é sempre bem-vinda.

O desfile contou com a participação de crianças, idosos e diversas instituições da cidade, refletindo o espírito de união e crescimento de Cambé. Conrado Scheller, em seu segundo mandato, frisou que o governo local tem sido ousado em suas iniciativas, não apenas em obras de infraestrutura, mas também na promoção de eventos culturais, como o Cambé Musical, que, segundo o prefeito, se tornou o ápice das manifestações culturais da cidade.

Além das falas do prefeito, o evento também teve a presença do deputado estadual Cobra Repórter, que representou a Assembleia Legislativa do Paraná e prestigiou a comemoração. “Cambé merece comemorar este novo momento que está vivendo”, afirmou o deputado, parabenizando a administração municipal pelo evento e aproveitando para rever amigos e lideranças locais.

O desfile reforçou o comprometimento da prefeitura com o resgate das tradições e festas populares, atraindo cada vez mais a participação da população nas ruas e em eventos públicos, uma marca que a atual gestão pretende manter nos próximos anos.