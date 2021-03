Detran-PR mantém atendimentos com agendamentos mais restritos

Em cumprimento ao Decreto nº 6983/2021 do Governo do Estado do Paraná, publicado nesta sexta-feira, 26, o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), considerando que presta um serviço essencial à população, permanece com os atendimentos presenciais, mas com agendamentos mais restritos e tomando todos os cuidados necessários, como o uso de máscaras, distanciamento social, aferição de temperatura e uso de álcool em gel para não disseminar o vírus da Covid-19.

Além disso, está trabalhando com o efetivo reduzido ao mínimo necessário e com manutenção somente das atividades que podem gerar ônus ao contribuinte como multas e penalidades. Demais atividades ficam suspensas e teletrabalho para atividades que podem ser desempenhadas neste formato.

É importante destacar que diversos serviços estão disponíveis online por meio do portal do Detran (www.detran.pr.gov.br) e do aplicativo Detran InteliGente, e pedimos para que a população paranaense priorize estes meios para realizar os serviços, somente agendando serviço presencial em alguma unidade se for de extrema necessidade.

Confira abaixo os serviços disponíveis online:

– Renovação da CNH: a solicitação pode ser feita pela internet. A biometria e a foto – obrigatórias no processo de renovação – não serão exigidas. O Detran vai usar as informações já existentes no banco de dados.

– Emissão do licenciamento (CRLV): o documento do veículo também pode ser solicitado on-line. O motorista deve apresentar o CRLV-e (versão digital no celular) ou imprimir o documento em uma impressora comum. O documento está disponível no portal do Detran, no portal PIA e, ainda, pelos aplicativos Detran Inteligente e Carteira Digital de Trânsito (CDT).

– Serviços de infrações, como identificação de condutor, recurso de infrações para todas as instâncias, recurso para suspensão ou cassação da CNH podem ser feitos digitalmente, direto no portal.

– Permissão Internacional para Dirigir;

– Carteira Definitiva;

– Segunda via da CNH;

– Consulta informações do IPVA;

– Consulta Situação e Débitos do Veículo;

– Consulta Envio da CNH;

– Certidões de veículos;

– Reemissão de guias de CNH;

– Consultar status e pontuação na CNH.