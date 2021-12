Dezembro Vermelho: Ônibus da Saúde ofertará testes rápidos de HIV/Aids e demais ISTs

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde e do Centro de Testagem e Aconselhamento de Cambé, reforçará os testes rápidos de HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A ação faz parte da campanha Dezembro Vermelho, que visa a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Nesta quarta e quinta-feira (01 e 02/12), o Ônibus da Saúde estará no Calçadão de Cambé e a população poderá realizar testes rápidos para identificação de possíveis infeções. O atendimento será das 9h às 15h. Vão ser detectados pacientes com testes positivos para Sífilis, HIV, Hepatite B e Hepatite C para encaminhamento para investigação diagnóstica e tratamento precoce. Além desta ação, todas as Unidades Básicas de Saúde terão a intensificação do atendimento e realização de testes rápidos.

A Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é caracterizada por ser o resultado de infecções e sintomas dos danos provocados no sistema imunológico pelo HIV (vírus da imunodeficiência humana). Muitas vezes, o medo e o preconceito em relação às IST colaboram com a propagação destas doenças. Porém, atualmente, existem meios para conviver com elas com qualidade de vida, lembrando que a rede pública de saúde oferece a possibilidade de diagnóstico e tratamento.