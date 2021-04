Dia D de Combate à Dengue inicia ciclos de mutirões de limpeza

Cambé vai iniciar o ciclo de mutirões de limpeza neste sábado (10). A data celebra o Dia D de Combate à Dengue, evento organizado pelo Sesc-PR que vai mobilizar os municípios da abrangência da 17ª Regional de Saúde para frear o avanço da doença transmitida pelo Aedes aegypti.

O conjunto habitacional Ulysses Guimarães será a primeira região de Cambé onde o mutirão vai passar. Agentes de endemias da Secretaria de Saúde e equipes da Secretaria de Meio Ambiente vão percorrer as ruas do bairro recolhendo materiais que acumulam água. A ação vai ocorrer das 7h30 até às 13h. A Secretaria de Saúde pede aos moradores do bairro que coloquem somente no dia esses materiais nas calçadas para que possam ser recolhidos. No Dia D, os agentes de endemias também vão vistoriar imóveis na região da Unidade de Saúde 24 horas em busca de focos do mosquito da Dengue.

No próximo sábado (17) o mutirão de limpeza vai percorrer as ruas dos bairros Nova Cambé, Cambé III e Conjunto Habitacional Antonio Euthymio Casaroto.

De acordo com a coordenadora de serviço ambiental da Secretaria de Saúde, Neuci Mariano da Silva, o início dos mutirões vai ajudar a cidade a combater o aumento da infestação do Aedes aegypti. “Temos visto um aumento expressivo no número de notificações de dengue em Cambé. Os mutirões podem ajudar a amenizar essa situação”, explica. O Departamento de Epidemiologia registrou neste ano 102 casos confirmados da doença e 2050 notificações.

As equipes da Prefeitura estão finalizando o segundo Levantamento de Índices do Aedes aegypti – LIRAa – de 2021. O primeiro levantamento registrou no início de janeiro o índice de 0,6, abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde. No entanto, esse número deve piorar agora no segundo levantamento. “O primeiro LIRAa foi finalizado no dia 4 de janeiro, antes do período de chuvas constantes que favorecem a proliferação do mosquito da dengue. Provavelmente, agora teremos um índice bem mais alarmante”, esclarece Neuci Mariano.