Dia D de Vacinação  em Cambé será realizado neste sábado (11/06) com imunização contra Influenza e Covid

A Prefeitura de Cambé promove a campanha Dia D de Vacinação neste sábado (11/06), das 8h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde do município. A população poderá tomar as vacinas de rotina, além do imunizante contra Influenza e contra Covid-19.

As vacinas de rotina estarão disponíveis para a população geral, ou seja, para crianças, adolescentes, adultos e idosos. O imunizante contra Influenza será aplicado em todos os munícipes acima de seis meses de idade. Todas as doses da vacina contra a Covid-19 também serão aplicadas durante o Dia D. A quarta dose do imunizante foi destinada à população geral acima de 50 anos, para trabalhadores da saúde e para trabalhadores de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, que tomaram a terceira dose há quatro meses.

No dia, é necessário apresentar o cartão do SUS, um documento com foto, CPF e comprovante de residência. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados de um responsável. Além disso, trabalhadores da saúde e de limpeza urbana e de manejo de resíduos, precisam levar documentos que comprovem a atuação nestas áreas.

A campanha de vacinação será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde: Ana Rosa, Cambé 2, Cambé IV, Centro de Saúde, Cristal, Guarani, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, São Paulo, Silvino e Algacyr Ferreira.

A responsável pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, Isabela Saraiva Salvadego, destaca a importância do Dia D. “Esse dia de imunização é muito importante porque engloba todas as vacinas do nosso calendário nacional de imunização. É muito importante os cambeenses irem nessa vacinação para atualizarem as vacinas de rotina, da Covid-19 e da Influenza”. Ela também explica que devido ao aumento de vírus respiratórios nessa época do ano o imunizante contra a Influenza e contra a Covid-19 é fundamental.