DIA DA MULHER: Mirian Giacometti: mulher, guerreira e empreendedora

Miriam Helena Souto de Giacometti é uma mulher que merece todas as homenagens: trabalhadora, esposa, mãe, avó e profissional que exerce papéis que lhes conferem múltiplas atribuições na vida e na sociedade. É uma pessoa que enxerga o futuro com otimismo e com o desejo de contribuir ainda mais com o desenvolvimento do lugar onde vive.

Nascida em Rosário, Rio Grande do Sul, é filha de Adelio Souto e Elena Arigony Souto. Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas – UFPEL em 1985, exerceu a profissão em Porto Alegre até mudar-se para Palotina em 1986, período no qual iniciou trabalho na empresa Omar Seleme Construções Civis. Em 1990 passou no concurso da prefeitura atuando como Arquiteta Municipal até se aposentar.

Casada com Luiz Ernesto de Giacometti, é mãe de Pedro e Rodrigo Giacometti avó da pequena Helena Rigon Giacometti. Primeira-dama de Palotina por 4 gestões, Miriam sempre atuou à frente a Secretaria de Assistência Social, comandando ações e políticas públicas para as pessoas carentes de Palotina.

Bianca Rigon Piccinin (nora), Pedro Giacometti, Luiz Ernesto, Helena (neta), Miriam Giacometti, Rodrigo Giacometti e Roberta Alves (nora)

Com sensibilidade, capacidade empreendedora e principalmente um olhar diferenciado ao ser humano, ela desempenha um papel tão, ou mais importante que o do marido, com sua percepção aguçada aos detalhes e senso de organização, entre outras qualidades. Por esses e outros atributos, Miriam merece todas as homenagens: sinta-se acolhida pela passagem de seu dia, o 8 de Março, Dia Internacional da Mulher.

Parabéns a ela e a todas as mulheres de Palotina, que, de uma forma ou de outra, colaboram na engrenagem e na construção de um município, um estado, um país e um mundo melhor!