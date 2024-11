“Dia do Tanque e Coração Cheios” beneficia ONG Viver com parte da renda de postos de combustíveis em Londrina e região

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

No sábado, 23 de novembro, a população de Londrina e região terá a oportunidade de contribuir com a causa do combate ao câncer infantil e juvenil ao abastecer seus veículos. A segunda edição do “Dia do Tanque e Coração Cheios”, promovida pela ONG Viver em parceria com o Paranapetro, reverterá parte da renda obtida com a venda de gasolina e etanol em 17 postos para o apoio de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

A ação terá início à meia-noite do dia 23 e seguirá até o fim do expediente dos postos participantes. Entre os estabelecimentos envolvidos estão postos localizados em Londrina, Alvorada do Sul, Cornélio Procópio, Leópolis e Santa Mariana. O objetivo da campanha é tanto arrecadar recursos para manter os serviços oferecidos pela ONG quanto divulgar seu trabalho junto à comunidade.

A ONG Viver atende gratuitamente 280 famílias com filhos de até 19 anos em tratamento de câncer, oferecendo serviços como apoio social, psicológico, odontológico, alimentação, medicamentos e atividades recreativas. Paulo Bortone, presidente da ONG, destacou a importância da iniciativa para manter os serviços prestados às famílias assistidas.

O diretor regional do Paranapetro, Claudio Mônaco, enfatizou o engajamento dos postos, que estarão decorados para receber a população, com a expectativa de ampliar o impacto social e os recursos arrecadados em comparação ao ano anterior.

A campanha conta com o apoio de patrocinadores como Petrolab e Silo da Moda. Para conhecer a lista de postos participantes e mais detalhes sobre a ação, a ONG disponibilizou um link de consulta.