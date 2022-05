Dia Mundial da Doação de Leite: veja como contribuir em Cambé

Nesta quinta-feira (19), comemora-se o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. E a Prefeitura de Cambé, por meio da Unidade de Lactação (Unilac), orienta como as lactantes interessadas podem doar leite materno no município.

As mães saudáveis e em período de amamentação estão aptas a doar e podem procurar a Unilac. De acordo com a técnica de enfermagem da unidade, Marlene Lima, caso a pessoa consiga ordenhar uma baixa quantidade diariamente (cerca da metade de um copo de café de 50 ml), ao longo de uma semana, ela já atinge o volume necessário. .

O leite doado é destinado às crianças hospitalizadas, geralmente por prematuridade ou outro tipo de complicação. Para Lima, a atitude das doadoras faz toda a diferença. “O leite materno salva vidas. Se essas crianças não o recebem, a probabilidade de melhora delas é muito baixa”, diz.

As interessadas em doar conseguem agendar uma visita da Unilac pelo telefone (43) 3174-0235, através do celular ou WhatsApp de número (43) 9 9187-6285, ou ainda por meio do Instagram (@unilac_cambe). Quem não tiver acesso a esses canais pode acionar a Unilac na Unidade Básica do Saúde (UBS) de Cambé mais próxima de sua residência.

Importância de amamentar

Ainda conforme Marlene Lima, a amamentação deve ser a única forma de alimentação da criança até os seis meses de idade. Passado esse período, o leite materno se une à alimentação e indica-se que seja dado até no mínimo dois anos. Após isso, a mãe pode escolher até que fase irá amamentar o seu filho.

A Unilac também promove consultoria para as mães com dificuldades de amamentar. É possível solicitar o serviço através dos meios citados acima e também presencialmente nas UBS’s.