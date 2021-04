Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo é celebração importante para toda a sociedade!

Saiba a importância de saber mais sobre o tema

Mais que uma simples data, o dia dois de abril é considerado um marco para muitos educadores, psicólogos, entre outros profissionais das áreas da educação e da saúde mental. O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado nesta sexta-feira, 02, acumula funções com o passar do tempo na sociedade, já que vemos cada vez mais crianças e adolescentes diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

E para entender mais sobre esse Transtorno, que afeta cerca de 1 a cada 54 pessoas no mundo, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, FOMOS CONVERSAR COM A Psicóloga Daiane Duarte que atende crianças e adolescentes com o diagnóstico.

Confira o bate-papo esclarecedor com a profissional Daiane Duarte:

1-Dia dois de abril celebra-se no mundo todo, o Dia do Autismo. Qual o significado desta data para os profissionais que lidam com esses tipos de pacientes?

Daiane Duarte: Essa data é de extrema importância tanto para nós profissionais da área ada saúde mental como para os professores,para os pais das crianças diagnosticadas como para a toda sociedade no sentido da conscientização do que é o Transtorno, de quais suas características, quais os meios de tratamento, de como lidar com a criança autista.

Importante afirmar também, que a data é muito importante para a “quebra dos preconceitos e paradigmas” ainda muito presentes, a respeito das pessoas com o Espectro Autista.

2-Podemos caracterizar o Transtorno do Espectro Autista por dificuldades significativas na comunicação e na interação social, além de alterações de comportamento?

Daiane Duarte: Sim,a dificuldade na comunicação e interação, é uma das principais dificuldades das pessoas com o Espectro Autista. Mas sempre devemos levar em consideração, que essas dificuldades significativas não são sinais de que as pessoas com TEA não se comunicam ou não interagem socialmente. Como podem haver variações significativas de uma pessoa com este diagnóstico para outra.

3- Existem “níveis de autismo”?

Daiane Duarte: Sim, existem diferentes níveis. Hoje, após muitos anos de estudo, considera-se que o autismo possui três classificações: Autismo Leve, Autismo Moderado e Autismo Severo.

4-É apenas uma sensação, ou realmente temos visto mais autistas, sejam jovens ou crianças?

Daiane Duarte: Temos visto mais pessoas com este diagnóstico, sim. Porém, isso não deve ser motivo de preocupação, já que o fato de estarmos vendo mais pessoas com Autismo está diretamente ligado com o fato de termos mais informação sobre o assunto. Acredita-se que no passado, muitas crianças e jovens não chegaram a ser diagnosticadas corretamente, por isso também, a importância da conscientização sobre o tema.

5- Qual o seu recado como psicóloga para a sociedade em relação a esse Transtorno?

Daiane Duarte: A minha orientação ou pedido para à sociedade, é que que as pessoas se informem! Muitas vezes, a gente fica alheio à uma informação por não conhecer ninguém aparentemente com o diagnóstico, mas tendo informações podemos ajudar a identificar uma criança, um jovem, ou adulto autista e podemos assim oportunizar um ambiente de respeito para todos.

6- Como as pessoas devem agir e/ou acolher a criança e sua família diante de uma crise do autista?

Daiane Duarte: É muito interessante a gente tentar saber do responsável pela pessoa (seja criança, jovem ou adulto) com autismo, qual a melhor atitude que a gente pode ter, porque pode variar. Na maior parte das vezes, o que podemos fazer é respeitar aquele momento, e nos afastarmos. Já que o autista já possui uma dificuldade na interação social, e muitas vezes, essa crise pode vir justamente por conta do ambiente com muito barulho, por ter ali muita gente. Podemos deixar que o responsável lide com a situação e caso não haja ninguém por perto, você mesmo pode de forma suave a acolhedora conversar com a pessoa que está em crise.

7- E existiria um Tratamento precoce para o TEA?

Daiane Duarte: Sim, geralmente os pais já conseguem observar uma diferença na forma de comunicar já aos 12 , 18 meses da criança. Mesmo que seja apenas uma dúvida, uma hipótese, os pais devem levar o filho à especialista que possa diagnosticar de forma adequada a criança e assim, o tratamento começar o quanto antes. E é importante lembrar também, que o Transtornos do Espectro Autista não é uma doença, e portanto, não há cura, e sim, um acompanhamento, um tratamento para que a criança tenha uma vida de qualidade e bem estar.

Pessoal, espero que todos os esclarecimentos disponibilizados pela Psicóloga Daiane Duarte sejam de grande valia. Deixaremos aqui então, o Instagram da profissional: @psicologa_daianeduarte .

Outra página que gostaríamos de indicar é a @maeatipicasolo , gerida pela mamãe do João, que foi diagnosticado com TEA e que é apaixonante. Nesta página, eles mostram como vivem bem e lidam com o diagnóstico de forma simples e leve!