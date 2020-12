DICAS DE PRESENTES COM CUSTO-BENEFÍCIO PARA O NATAL!

Reservar um tempinho para ir em busca de um presente para alguém especial, é claro sinal de afeto, de amor, correto?! Mas a questão é: que tempo sobrando nós temos?!

Pensando nisso, a Coluna Bonita Ideia, começou a reunir marcas e fornecedores que com segurança (por conhecer e usufruir) pode indicar!

Dentro de embalagens de presentes a gente encontra muito mais que um objeto que foi comprado em algum lugar. O ato de presentear é antigo e traz consigo: troca, gratidão e admiração por alguém! Vamos demonstrar tudo isso a quem amamos? Pega essas indicações:

Mais 1 Café Cambé: Adoçar e fortificar o início, o meio ou o final do dia de alguém com um delicioso café têm tudo a ver com demonstração de afeto! E de forma prática e rápida você pode fazer isso enviando um cafézinho especial (no verdadeiro sentido da palavra, já que os cafés da marca Mais 1 Café são classificados como ESPECIAIS pela ABIC – Associação Brasileira da Indústria de Café) para quem quer bem! Sabe como? Anota aí:

– Passe na Loja Mais 1 Café Cambé que fica no Calçadão de Cambé (Av. Brasil, 79-C – Centro) e escolha entre as seguintes opções de presente: canecas, pó de café com notas de chocolate, caramelo e frutas amarelas para coar em casa ( pó Especial, com certificação) ou uma cesta completa!

1ºExiste a opção de cesta com o pó de Café Especial Mais 1 Café de 95 g, com uma caneca oficial da Mais 1 Café (existem diferentes modelos) e copinho personalizado. O copo segue sendo o “cartão” da cesta, já que ele vai com uma mensagem personalizada!

2º Existe a opção de cesta com o café em pó em tamanho menor (45 g). Nesta cesta você também pode incluir uma caneca Mais 1 Café e mandar um copinho de café com mensagem personalizada!





-Blean Lingerie Cambé: Enviar uma lingerie, um pijama, um biquíni para sua namorada, esposa ou conquista é claramente uma mensagem de admiração! Quem não quer ver a pessoa especial vestida em um conjunto de lingerie com um belo design! A beleza e a sedução andam juntas ! Nas peças selecionadas pela Blean Lingerir você encontra qualidade, beleza e conforto! Confira algumas opções que vão do P ao Plus Size!

A Blean está localizada no Super Muffato de Cambé. Eles fazem entregas discretas tanto para lingeries como para produtos de Sex Shop.























Como contatar as marcas incríveis de Cambé:

-Mais 1 Café: @nicolegrotunno

@melissa_zerbini

@mais1cafe (Instagram Oficial da Rede, informações e/ou pedidos não podem ser feitos por esta rede social)

WhatsApp: (43) 9 9147-4545

Endereço: Av. Brasil, 79-C – Centro Cambé-PR

-Blean Lingerir: @bleanlingerie

WhatsApp: (43) 9 8445-7163

Endereço: Avenida Roberto Conceição, 133 ( Galeria Super Muffato Cambé).