Com o fim do ano chegando, chegam também as dúvidas sobre os presentes para as pessoas que mais amamos. Ao presentear o pai é sempre difícil sair dos clichês, porém, é possível dar um presente tradicional e inovar ao mesmo tempo. Confira algumas de nossas dicas de presentes para seu pai.

Bebidas

Dar bebidas de presente para o pai sempre foi uma das opções mais seguras nesta data, mas pode soar um pouco batido. Mas, hoje em dia, está muito fácil fugir do convencional, devido à quantidade de bebidas diferentes disponíveis. Você pode oferecer uma variedade de gostos e tipos de cerveja, por exemplo. Se quiser inovar ainda mais e garantir um presente duradouro, pode assinar algum dos clubes de assinatura de vinho, que garante as bebidas selecionadas por profissionais todos os meses na casa de seu pai.

Acessórios

Dar uma carteira de presente sempre agrada pela utilidade, mas o seu pai com certeza já tem uma. Uma boa opção é inovar e presentear com uma carteira moderna, como as ultrafinas vendidas atualmente. Além da utilidade, também são muito práticas, ou seja, a cara dos pais. Outro acessório essencial que se modernizou foi o cinto: vale a pena dar uma olhada nos modelos disponíveis.

Proporcione uma experiência

O comércio de experiências está cada vez mais em alta e as opções são numerosas. Em vez de dar algo que ele guarde fisicamente, proporcionará um momento para ficar na memória, como uma viagem. Uma pesquisa recente mostrou que as viagens aparecem em segundo lugar na lista de presentes mais desejados pelos homens no Natal, o que prova que essa é sempre uma ótima pedida.

Cogite também presentear com ingressos de shows de artistas que seu pai adora e que tocarão perto da sua cidade ou entradas para os jogos do time do coração dele.

Utilidades domésticas

Facilitar a vida do seu pai é sempre bom, principalmente se ele já for mais velho, e proporcionar essa facilidade em um presente de Natal é melhor ainda. Existem muitas ferramentas com essa característica, como por exemplo o mandril. Se o seu pai for fã de reparos e manutenções, uma caixa de ferramentas de qualidade pode ajudá-lo muito. Nesse caso, livros e coleções de vídeos sobre o assunto podem inspirá-lo a ter novas ideias e se aprimorar.

Fugindo das ferramentas, uma boa ideia é presentear com um eletrodoméstico facilitador, como a cafeteira elétrica e o aspirador robô. Com certeza ele ficará muito grato por conta da economia de tempo e energia que esses objetos trarão. Caso seu orçamento seja maior, cogite dar ao seu pai algum item relacionado às casas inteligentes, já que este conceito está chegando com força ao Brasil.