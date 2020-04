Ao longo da quarentena as csgo apostas ganharam ainda mais espaço no mundo de apostas virtuais. Afinal, com uma conexão à internet, é possível acompanhar jogos ao vivo de modalidades que não exigem disputa presencial e que nem sempre são influenciadas pela situação global com o Covid-19

E mesmo quem não tem nenhum conhecimento sobre essa área pode participar desses jogos online, desde que esteja conectado à internet e busque sites confiáveis para fazer uma aposta. Mas é essencial lembrar que palpites em games nem sempre são uma boa opção e podem representar um risco ao apostador.

Apostando de casa

Os jogos de azar são oficialmente proibidos em território brasileiro. E, buscando contornar essa situação, sites de apostas permitiram que seus clientes pudessem dar palpites sem problemas, principalmente devido ao fato deles estarem sediados no exterior, o que impossibilita a investigação detalhada por parte das autoridades brasileiras.

Portanto, desde que uma pessoa tenha uma conta ativa em um site de apostas é possível dar um palpite em um jogo online. No caso, o Counter-Strike: Global Offensive é um dos preferidos. Pois, além de contar com um layout convidativo e certa presença no mercado, essa modalidade também conta com campeonatos mundiais, os quais incluem também times brasileiros, geralmente.

A forma de apostar é bem simples. Você cria um cadastro um site de apostas, depois faz um depósito válido e pode dar um palpite em qual time você acha que será o campeão. E é possível encontrar diversas empresas que oferecem a possibilidade de dar palpites sem sair de casa, tanto pelo computador quanto pelo celular.

Brasileiros atraem apostadores

Existem alguns times de CS:GO que são de brasileiros, os quais participam de dentro de suas casas de competições ou então viajam para concorrer aos prêmios. Eventualmente existem os campeonatos maiores, os quais são intitulados de Majors, que permitem premiações que ultrapassam 1 milhão de dólares.

Além de equipes e técnicos de treinamento, são também realizadas sessões para que os jogadores estejam prontos para enfrentar seus adversários e conseguirem a vitória. Portanto, não se trata apenas de diversão ou de vários nerds que se reúnem para se divertirem no final de semana.

A competição é séria e os prêmios reais. E, caso você esteja procurando uma forma diferente de aproveitar sua quarentena, nada melhor do que se entreter e, ao mesmo tempo, participar de torneios que podem gerar dinheiro. Mas tenha certeza de que está escolhendo um site seguro para apostar e de que está ciente dos riscos dessa atividade. No mais, boa diversão!