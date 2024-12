Diplomação dos Eleitos em Cambé Marca Encerramento do Processo Eleitoral Municipal de 2024

0:00

Na manhã desta terça-feira, 17 de dezembro, foi realizada em Cambé a cerimônia de diplomação dos eleitos no último pleito municipal. O evento ocorreu no Fórum Eleitoral e contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, e a juíza da 78ª Zona Eleitoral de Cambé, doutora Luciene Oliveira Vizzotto Zanetti.

Durante a solenidade, foram diplomados o prefeito Conrado Scheller, seu vice, e os dez vereadores eleitos, que iniciarão seus mandatos em 1º de janeiro de 2025. Esta foi a quinta diplomação de Conrado Scheller, que já exerceu os cargos de vereador e vice-prefeito anteriormente. Em suas palavras, Scheller destacou a expressiva votação obtida e o apoio da comunidade: “Recebemos um recado claro da população: estamos no caminho certo, mas sempre há espaço para melhorar”.

A juíza Luciene Zanetti ressaltou a importância do evento como um marco da democracia. “Mais uma vez, a democracia venceu. Os cidadãos e cidadãs de Cambé puderam exercer sua vontade através do voto popular, e este momento simboliza essa expressão da vontade coletiva”, afirmou. Ela também destacou a eleição de três vereadoras mulheres, um feito histórico para a cidade, e a inclusão de pessoas com deficiência no processo eleitoral, que atuaram como mesários e auxiliares.

Vereadores Eleitos Diplomados Os dez vereadores eleitos em Cambé foram:

Lucas Gabriel (Lucas Mil Grau)

Admilson

André do Carmo

Viviane Vallarini

Doutor Fernando Lima

Helen Afonso

Pi da Terraplanagem

Odair Paviane

Galego

Patrícia da Farmácia

Homenagens e Inclusão A solenidade também contou com a entrega de diplomas de agradecimento a pessoas com deficiência que participaram do processo eleitoral como mesários e auxiliares. Segundo o presidente do TRE-PR, Sigurd Roberto Bengtsson, a inclusão é um dos pilares da gestão 2024/2025. Entre os homenageados, estavam 25 dos 28 mesários com deficiência visual, auditiva ou locomotora que atuaram no pleito. Márcia Leodoro Sambati, que possui deficiência visual, descreveu a experiência como “enriquecedora” e uma forma de contribuir com a sociedade.

Próximos Passos A juíza Luciene Zanetti destacou que, embora a diplomação encerre parte do processo eleitoral, ainda há trabalhos em andamento, como a análise das prestações de contas dos candidatos e eleitos, além da avaliação de recursos e impugnações. “As coisas estão caminhando bem e devem ser finalizadas o mais rápido possível”, concluiu.

O Portal Cambé esteve presente na diplomação e acompanhará a posse dos eleitos em 1º de janeiro, garantindo a cobertura completa deste importante evento democrático.