Um grave acidente entre dois carros de luxo deixou uma pessoa morta na tarde deste domingo (28), na BR-101, em Biguaçu (região metropolitana de Florianópolis). Mais tarde, confirmou-se que a pessoa morta era o empresário Roberto Angeloni. Ele era filho de Antenor Angeloni, um dos fundadores da rede de supermercados Angeloni. Ele era diretor do grupo Angeloni em Curitiba e tinha 50 anos.

Segundo informações preliminares, Roberto conduzia uma Mercedes-Benz convesível quando colidiu em outro veículo de luxo, na altura do km 184 da BR-101. Ambos estariam em velocidade muito superior à permitida na estrada – de 100 km/h naquele trecho. Com a colisão, o carro do empresário bateu em um poste e foi partido ao meio. Roberto morreu na hora.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Roberto Angeloni.







Fotos: WhatsApp