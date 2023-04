Diretor do IAT faz vistoria técnica em Cambé para conhecer projeto do Parque Natural João Paulo II

O diretor do Instituto de Água e Terra (IAT), Everton Souza, realizou uma vistoria técnica no município de Cambé para conhecer o pré-projeto do Parque Natural João Paulo II.

A iniciativa faz parte do Projeto Parques Urbanos no Paraná, que busca incentivar a criação de parques em áreas de preservação permanente ecológica. O parque de Cambé terá uma área de 212.600 metros quadrados com praças, equipamentos esportivos e de lazer, mirante e instalação de colmeias de abelhas sem ferrão.

A visita contou com a presença do prefeito Conrado Scheller, do deputado estadual Tiago Amaral e secretários municipais. A implantação do projeto está sujeita à aprovação do convênio para repasse de recursos financeiros.

O diretor do IAT destacou a importância dos parques urbanos para a qualidade de vida dos moradores e para a conservação ambiental, ressaltando que o projeto tem sido bem-sucedido em várias cidades paranaenses. Até o momento, 25 parques foram concluídos e outros 38 estão em licitação ou execução.